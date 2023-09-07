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Оганесян рассказал о своих эмоциях после дебютного гола за сборную России

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Полузащитник «Оренбурга» и сборной России Степан Оганесян поделился эмоциями после дебютного гола за национальную команду в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1).

«Эмоции только положительные, я рад, что удалось забить, но остался осадок, потому что хотелось победить. Египет в концовке мог вырвать победу? Это футбол, у нас тоже были хорошие моменты. После матча меня уже успели поздравить родные и друзья.
Всегда приятно играть за сборную. Я очень рад, что меня вызывали. Не знаю, как оценивать этот вызов — как первый шаг в основную команду или нет, но эмоции от этого у меня положительные», — приводит ТАСС слова Оганесяна.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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