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Сегодня, 18:38

Сергей Анохин: «Польша испугалась играть с Россией»

Член исполкома РФС Сергей Анохин заявил, что Польша испугалась играть с Россией
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал заявления главы Польского футбольного союза Цезария Кулеши и капитана польской национальной команды Роберта Левандовски, которые сегодня выразили намерение не выходить на стыковой отборочный матч ЧМ-2022 с Россией.

Встреча должна состояться 24 марта в Москве.

«Отказ Польши? Они просто испугались с нами играть. Это неспортивный принцип. Футбол вне политики, — сказал Анохин.

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
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Обе забьют - да

15%

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Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

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24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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