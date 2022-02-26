Сергей Анохин: «Польша испугалась играть с Россией»

Член исполкома РФС Сергей Анохин заявил, что Польша испугалась играть с Россией

Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал заявления главы Польского футбольного союза Цезария Кулеши и капитана польской национальной команды Роберта Левандовски, которые сегодня выразили намерение не выходить на стыковой отборочный матч ЧМ-2022 с Россией.

Встреча должна состояться 24 марта в Москве.

«Отказ Польши? Они просто испугались с нами играть. Это неспортивный принцип. Футбол вне политики, — сказал Анохин.

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.