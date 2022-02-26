Вице-президент РФС Соловьев ответил на вопрос об изоляции российского футбола

Вице-президент РФС Денис Соловьев заявил, что не видит основания для изоляции российского футбола.

— Вы допускаете, что возможна полная изоляция российского футбола?

— На основании чего? Фон идет. Но я не вижу оснований для принятия таких решений. Причем тут футбол? Принимают какие-то решения. Мы на них повлиять не можем, ведем диалог. Знаете, у меня есть представление, что надо иметь дело с данностью. Когда будет понятный позыв — тогда и будем работать.

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России. Позже сборная Швеции по футболу также объявила, что не будет проводить возможную финальную встречу плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года с Россией вне зависимости от места проведения игры.