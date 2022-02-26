В РФС прокомментировали решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Они могут говорить, что хотят. Отказываться — не отказываться. Надеюсь, что ФИФА встанет на сторону здравого смысла, и спортивный принцип будет сохранен. Посмотрим, как будут развиваться события. Предсказать сейчас ничего нельзя. Хочется верить, что ФИФА останется на спортивных принципах. Это позиция Польши, у нас другая. Это их дело и право. В случае отказа проводить игру засчитывается техническое поражение. Будем смотреть и ждать. Надеемся на лучшее», — сказал Гершкович «СЭ».

Ранее, 26 февраля, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.