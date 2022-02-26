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Сегодня, 13:19

В РФС прокомментировали решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Артем Бухаев
Корреспондент

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Они могут говорить, что хотят. Отказываться — не отказываться. Надеюсь, что ФИФА встанет на сторону здравого смысла, и спортивный принцип будет сохранен. Посмотрим, как будут развиваться события. Предсказать сейчас ничего нельзя. Хочется верить, что ФИФА останется на спортивных принципах. Это позиция Польши, у нас другая. Это их дело и право. В случае отказа проводить игру засчитывается техническое поражение. Будем смотреть и ждать. Надеемся на лучшее», — сказал Гершкович «СЭ».

Ранее, 26 февраля, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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