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Черчесов ответил на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной

13:08
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна по травме нападающего красно-белых Александра Соболева, которую он получил в расположении национальной команды.

Станислав Черчесов.Такого скандала в сборной не было с 1993 года. Черчесова атакуют Федун и ЦСКА

«Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи, — приводит РИА «Новости» слова Черчесова. — Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу. Только перед игрой с Сербией у него заклинило колено, и мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над i».

Черчесов привел пример одноклубника Соболева по «Спартаку» — Романа Зобнина, который накануне игры с Молдавией почувствовал дискомфорт. Полузащитника сразу сняли с тренировки и освободили от игры в Кишиневе.

Соболев пропустил матч сборной России против Сербии (0:5) в Лиге наций из-за проблем с коленом. После возвращения из национальной команды выяснилось, что ему потребуется операция — ее провели в понедельник. Из-за реабилитации форвард выбыл до конца года. Федун, комментируя травму Соболева, заявил, что у него есть претензии скорее к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20201129/cherchesov-1586826254.html

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