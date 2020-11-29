Черчесов ответил на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна по травме нападающего красно-белых Александра Соболева, которую он получил в расположении национальной команды.

«Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи, — приводит РИА «Новости» слова Черчесова. — Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу. Только перед игрой с Сербией у него заклинило колено, и мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над i».

Черчесов привел пример одноклубника Соболева по «Спартаку» — Романа Зобнина, который накануне игры с Молдавией почувствовал дискомфорт. Полузащитника сразу сняли с тренировки и освободили от игры в Кишиневе.

Соболев пропустил матч сборной России против Сербии (0:5) в Лиге наций из-за проблем с коленом. После возвращения из национальной команды выяснилось, что ему потребуется операция — ее провели в понедельник. Из-за реабилитации форвард выбыл до конца года. Федун, комментируя травму Соболева, заявил, что у него есть претензии скорее к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально.