Такого скандала в сборной не было с 1993 года. Черчесова атакуют Федун и ЦСКА

Но есть шанс все исправить.

Как выяснилось, слова владельца «Спартака» о Соболеве в интервью РБК стали только началом атаки на главного тренера сборной России. Для полноты картины еще раз приведу высказывание Леонида Федуна:

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально».

Здесь жестко, но достаточно корректно.

А вот в ЦСКА, форварда которого Федора Чалова в том числе упомянул Черчесов в остром и критическом по отношению к ряду футболистов вчерашнем телеинтервью, расчехлили орудия по полной программе. Полностью заявление на официальном сайте красно-синих звучит так:

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.



В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

Чтобы была полная ясность, нужно привести цитату Черчесова, ответом на которую стала публикация армейцев:

«Миранчуки, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив. Они должны что-то делать. Я говорю совершенно откровенно: пускай они меня слышат. За меня никто не играл. На поле они должны показывать. Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Заболотный сейчас больше пользы приносит. Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю, — чем «золотой» Чалов. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили».

Вы сами можете сравнить и сделать для себя выводы, кто — главный тренер сборной или ПФК — высказался острее, перешел ли кто-нибудь из них грань, которую пересекать нельзя. Выскажу свое частное мнение.

Слушал Черчесова — и ловил себя на мысли, что по Миранчукам полностью разделяю его позицию. Оба — большие таланты, способные решать сложные эпизоды за счет индивидуальных качеств, вопросов нет. Но по задаткам лидеров всегда оставалась некая недосказанность.

Помню, как Алексей получил свой шанс еще на ЧМ-2018 в матче с Уругваем. Казалось бы, момент показать все, на что ты способен, лучше не придумаешь. С одной стороны, задача решена, груз турнирной ответственности не давит, прямому конкуренту, Головину, предоставлена пауза. С другой, соперник из разряда топ — на таком фоне и нужно проявлять себя во всех отношениях, включая ментальность.

Но нет — Алексей словно растворился на поле и покинул его на 60-й минуте, вместо хавбека вышел Смолов. Еще тогда возникли сомнения в том, что Алексей способен взять на себя роль вожака. Они то становились меньше в отношении его и брата, когда они в ряде встреч вытаскивали «Локомотив», то усиливались, причем всегда в время игр сборной.

В ноябрьском цикле, на фоне огромных кадровых потерь, сам бог велел Алексею и Антону выйти на первый план. Когда, если не сейчас! Но все повторилось вновь — в национальной команде братья никак не могут раскрыться не только с точки зрения ТТД (с этим все неплохо), но и в плане характера. Возможно, именно в сборной для них есть какой-то психологический барьер — никак не переступят. Не исключено, что просто не дано — бывает, не все же сделаны из такого теста, как, например, Горлукович. Не самый яркий исполнитель, но незаменимый для любого тренера в качестве главного среди игроков в раздевалке.

Как бы то ни было, надежд штаба в ноябре братья явно не оправдали. Имел Черчесов право на это указать? Как по мне — имел.

— «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать ???



Черчесов честно и откровенно прошелся по сборной:https://t.co/9d7bERDOjK pic.twitter.com/Nq3AS3u2kk — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020 ?

С Чаловым сложнее. В какой-то момент вопросы о Федоре стали откровенно раздражать Станислава Саламовича, до того терпеливо объяснявшего, почему нападающий не вызывается или приглашается в молодежку. То есть тема априори приобрела довольно болезненный характер. Сейчас армеец, как и Миранчуки, тоже получил свой шанс — выйдя в старте против Молдавии. И, кстати, не реализовал убойный момент — удар в упор парировал вратарь.

Жестко сказал Черчесов? Безусловно. В рамках корректности? Да. Имеет тренер право ждать большего? Имеет.

Заявление же ПФК получилось предельно жестким — на грани или даже за ней. В международной политике есть такое понятие — адекватный ответ. То есть симметричный. В нашем случае симметрия, на мой взгляд, все-таки нарушена. «Многие считают физруком, а не тренером» по отношению к четвертьфиналисту ЧМ-2018, спокойно, на классе прошедшему потом отбор на Евро-2021, — это очень сурово. И громче слов Черчесова о Чалове. Плюс упоминание бывшего игрового амплуа — ряд специалистов убеждены, что из вратарей дельных тренеров не получается. И хотя обратных примеров — море (считая самого Черчесова), экс-голкиперов это сильно задевает.

Но суть не во взаимоотношениях главного тренера сборной с клубами. Уверен, что так или иначе они со временем между собой разберутся. Страшно другое — в национальной команде полыхнуло так, как не было с осени 1993 года, с печально известного «Письма 14-ти» в Афинах. Тогда между рядом футболистов и штабом опустился непреодолимый шлагбаум. И очень не хочется, чтобы сейчас, за семь месяцев до крупного турнира (как и тогда, кстати), история повторилась.

Считаю, что коллега по «СЭ» Игорь Рабинер абсолютно прав, утверждая, что Черчесов в интервью слал посыл именно своим игрокам, а не кому-либо еще. Он хотел, чтобы его услышала именно команда. Не зрители, журналисты, клубы, а команда, люди, с которыми ему биться на Евро-2020 и за путевку на ЧМ-2022.

Получилось не слишком удачно? Здесь можно спорить, Станислав Саламович в выражениях действительно не особо стеснялся, причем совершенно очевидно, что намеренно. Он посчитал, что таким образом его слова дойдут до футболистов лучше всего. Ошибся? Не исключено — кто из нас не ошибается.

Но очень хочется верить, что ситуация не выйдет из-под контроля и точка невозврата не будет пройдена. Тогда точно все стороны окажутся в проигравших. Весна 2018-го с возвращением в сборную Дзюбы и последующей феерией форварда на ЧМ показала: Черчесов умеет быть и дипломатом. Остается надеяться, что игроки сейчас поймут его правильно и не станут вставать в позу. А докажут всем, и прежде всего самому Черчесову, что он в отношении их ошибался.

Это — единственно верный путь.