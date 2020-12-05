Кержаков назвал минусы Чалова и Заболотного

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» отметил, что только Станислав Черчесов решает, кого вызывать в сборную России. Также он оценил игру форвардов Федора Чалова и Антона Заболотного.

— Геннадий Орлов расценил отсутствие в сборной Дзюбы как ошибку Черчесова, заметив, что футболиста надо оценивать по игре, а не по тому, что с ним происходит вне поля.

— Странно, что Геннадий Сергеевич забыл важную вещь: только главный тренер вправе решать, кого вызывать в сборную, а кого — нет. Тем более что Станислав Саламович сразу же объяснил, почему он так сделал. И то, что Дзюба будет выводить сборную на поле с капитанской повязкой, тоже уже сообщил.

— В телеинтервью Черчесов дал своеобразную оценку появлению в сборной Чалова и Заболотного. А какого мнения о них Александр Кержаков, у которого должен быть особый нюх на форвардов?

— Это разноплановые футболисты. В свои 22 Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата, что говорит о большом потенциале Федора. Он хорошо открывается, обладает голевым чутьем. Вспомните его гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов. Главный минус — отсутствие стабильности. Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов. Что и было подмечено после матча с Сербией. Пока оба нападающих в статусе кандидатов в сборную. И преимущество здесь армейца в том, что он моложе своего конкурента.

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