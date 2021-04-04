Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернулся к эпизоду, в котором Георгий Джикия столкнулся с Марио Фернандесом во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией (1:2), что привело к голу в ворота российской команды.

«Видите, как они друг другу радуются. Не знаю, к чему они готовятся... Сейчас уже можно поулыбаться. Их спросить: они сами не ответят.

Я с ними после игры не общался. То, что они натворили, они сами знают. Тренер и его помощники должны подсказать, как в будущем избежать такие ситуации», — объяснил Черчесов в интервью «Матч ТВ».