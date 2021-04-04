Черчесов — о столкновении Джикии и Фернандеса: «Видите, как они друг другу радуются»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернулся к эпизоду, в котором Георгий Джикия столкнулся с Марио Фернандесом во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией (1:2), что привело к голу в ворота российской команды.
«Видите, как они друг другу радуются. Не знаю, к чему они готовятся... Сейчас уже можно поулыбаться. Их спросить: они сами не ответят.
Я с ними после игры не общался. То, что они натворили, они сами знают. Тренер и его помощники должны подсказать, как в будущем избежать такие ситуации», — объяснил Черчесов в интервью «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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