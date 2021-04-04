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Черчесов: «За красивые глаза никого не берем»

20:50
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в сборную приглашаются игроки, которые не имеют твердого места в основе своих клубов.

«Отталкиваемся от того, кто у нас есть, кто травмирован. Был бы здоров Черышев, возможно, не было бы Мостового. Мог быть бы Лесовой, если бы не поехал в молодежную сборную. За красивые глаза никого не берем, поверьте мне», — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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