Черчесов: «За красивые глаза никого не берем»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в сборную приглашаются игроки, которые не имеют твердого места в основе своих клубов.
«Отталкиваемся от того, кто у нас есть, кто травмирован. Был бы здоров Черышев, возможно, не было бы Мостового. Мог быть бы Лесовой, если бы не поехал в молодежную сборную. За красивые глаза никого не берем, поверьте мне», — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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