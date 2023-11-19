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Сегодня, 11:53

Чалов рассказал, как Головин подсказывает игрокам сборной России

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился мнением о присутствии полузащитника «Монако» Александра Головина в расположении национальной команды.

«Конечно, всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает. В целом Саша открытый и позитивный парень, поэтому с ним всегда легко», — приводит ТАСС слова Чалова.

Также он ответил на вопрос, дает ли Головин советы партнерам по сборной.

«Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне, вообще всем ребятам», — добавил футболист.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Головин также был вызван на сбор национальной команды России в октябре, но покинул ее расположение из-за повреждения. 27-летний россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

Источник: https://tass.ru/sport/19323295
Александр Головин
Федор Чалов
Сборная России по футболу
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