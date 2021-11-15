Боня призвала поддержать Кудряшова после автогола в матче с Хорватией

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» прокомментировала эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Ни в коем случае нельзя винить Федора. Наоборот, его надо поддержать! Это очень важно. Винить — самое простое. Что ты сделал для того, чтобы этот автогол не случился? Это наша общая ответственность. Каждый должен взять ее на себя. Хочу поддержать Федора! Такое бывает. Нельзя ни в коем случае себя винить. Нужно набраться опыта из этого момента и сделать все, чтобы в следующий раз такого не повторилось», — сказала Боня «СЭ».

По итогам отборочного этапа чемпионата мира сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира.