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Боня призвала поддержать Кудряшова после автогола в матче с Хорватией

21:30
Виктория Боня. Фото Instagram
Виктория Боня. Фото Instagram
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Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» прокомментировала эпизод с автоголом защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Ни в коем случае нельзя винить Федора. Наоборот, его надо поддержать! Это очень важно. Винить — самое простое. Что ты сделал для того, чтобы этот автогол не случился? Это наша общая ответственность. Каждый должен взять ее на себя. Хочу поддержать Федора! Такое бывает. Нельзя ни в коем случае себя винить. Нужно набраться опыта из этого момента и сделать все, чтобы в следующий раз такого не повторилось», — сказала Боня «СЭ».

По итогам отборочного этапа чемпионата мира сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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