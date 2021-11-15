Заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Хорватии (0:1) в последнем матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022.

«К сожалению, мы не смогли. Но нам противостояла Хорватия, финалист Чемпионата мира, так что чего вы хотите. Победа давала нам прямой выход, но мы сохранили другой вариант попадания на мундиаль. Хорватия — очень крепкая команда, с игроками, играющими в лучших клубах мира. Хотелось реванша за поражение на домашнем Чемпионате мира, но не получилось. В стыках нас ждут зубастые команды, надо будет настраиваться. Шанс есть всегда, поэтому остается играть и выигрывать», — сказал Сюткин в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также российский музыкант высказался о тренере сборной России Валерии Карпине.

«Надо извлечь уроки, так как удерживать концовки — не наш козырь. Надо работать психологически. Я вместе с командой и никак ее ругать не собираюсь. На эмоциональном уровне мы не опускаем руки и желаем ребятам победы. Карпин — молодец. Желаю ему удачи. Нужно настроиться на стыки, надо ехать в Катар! Как болельщик хочу видеть волю к победе и то, как ребята выкладываются», — добавил Сюткин.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.