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Юношеская сборная России обыграла команду Фарерских островов в отборе на чемпионат Европы

18:00
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Юношеская сборная России (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Фарерских островов со счетом 5:0 в третьем матче отборочного раунда чемпионата Европы.

Российские футболисты досрочно обеспечили себе первое место в группе 2 и выход в элитный раунд отборочного турнира, обыграв в стартовых матчах греков (1:0) и немцев (3:1).

Элитный отборочный раунд пройдет весной 2022 года, команды будут разделены на семь групп, победители квартетов отправятся на чемпионат Европы.

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Иван Шитик все материалы автора
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