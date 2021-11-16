Юношеская сборная России обыграла команду Фарерских островов в отборе на чемпионат Европы

Юношеская сборная России (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Фарерских островов со счетом 5:0 в третьем матче отборочного раунда чемпионата Европы.

Российские футболисты досрочно обеспечили себе первое место в группе 2 и выход в элитный раунд отборочного турнира, обыграв в стартовых матчах греков (1:0) и немцев (3:1).

Элитный отборочный раунд пройдет весной 2022 года, команды будут разделены на семь групп, победители квартетов отправятся на чемпионат Европы.