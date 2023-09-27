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Сегодня, 14:24

Балахнин оценил решение УЕФА допустить молодежную команду России до международных турниров

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин поделился мыслями о решении УЕФА допустить Россию U17 до международных турниров.

«Это можно назвать положительным шагом и хорошо, что наши молодые ребята будут играть с сильнейшими странами Европы и от этого будут прибавлять. Все равно сказать, что это идеальный вариант нельзя, потому что это все же половинчатое решение. Основные наши взрослые команды скоро там не появятся, это утвердительно было сказано», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11174954-eks-trener-sbornoj-rossii-ocenil-reshenie-uefa-dopustit-molodezhnuyu-komandu-do-mezhdunarodnyh-turnirov.html
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
УЕФА
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