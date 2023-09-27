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Сегодня, 13:54

В РФС высказались о допуске юношеских сборных России к междунарождным турнирам

Артем Бухаев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС прокомментировали решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские российские сборные к участию в международных соревнованиях.

«Допуск российских юниорских сборных — важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям», — заявили в РФС.

Ранее сообщалось, что сборные России до 17 лет будут допущены к международным турнирам УЕФА без флага, гимна и государственных символов. 27 сентября Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила, что команды Украины не будут участвовать в соревнованиях, к которым допустят российские сборные.

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