Тренер юношеской сборной России Первушин назвал допуск к турнирами шагом вперед

Старший тренер юношеской сборной России Денис Первушин считает шагом вперед решение УЕФА вернуть на международные турниры российские команды из несовершеннолетних игроков.

«Хорошо, что для начала допустили детей, думаю, в любом случае это движение вперед. Это разумное решение, естественно, мы все довольны таким результатом. Мне кажется, сейчас самое главное — соревноваться. У нас было много контрольных игр, хорошо, что мы находили соперников, но это были игры не с топовыми сборными», — цитирует Первушина «РИА Новости».

Матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.