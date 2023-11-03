Мостовой — о сопернике сборной России: «Что мы получим от матча с Кубой? Нужно ли это?»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче между национальными командами России и Кубы.

Как информирует пресс-служба РФС, встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19:30 мск.

«Играть в регионах надо, так и делают во всех европейских странах. Тем более, что к чемпионату мира у нас были построены стадионы. Товарищеские игры — это правильно. Другое дело, что нам не приходится выбирать соперников: Куба, Кения... Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой? От матча с Кенией мы получили только бочку негатива, потому что не смогли обыграть и чудом спаслись. Жалко, что интерес пропадает. Ясно, что народ в Волгограде придет. Что там еще делать? А так, какой интерес? Но если мы Кубу не обыграем...» — сказал Мостовой «СЭ».

Матч станет третьей домашней игрой национальной команды в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак (2:0), а 12 октября в Москве победила Камерун (1:0).

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году она приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.