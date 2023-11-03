Широков — про сборную Кубы: «Рейтинг ФИФА ничего не говорит об уровне команды»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на новость о том, что россияне проведут товарищеский матч с Кубой.

«Не следил за сборной Кубы, ничего о ней не знаю. Говорят, что любой матч сейчас для сборной важен — значит и этот будет полезен. Рейтинг ФИФА ничего не говорит об уровне команды. Когда они приедут, посмотрим на них и будем обсуждать. Если удастся, посмотрю этот матч с удовольствием, но у меня другие заботы на данный момент», — цитирует Широкова Metaratings.ru

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.