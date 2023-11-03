Семин — о матче России с Кубой: «Неважно, с кем играть. Главное — популяризировать футбол по всей стране»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче между сборными России и Кубы.

Как информирует пресс-служба РФС, встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19:30.

«Сейчас все соперники достойные для сборной России. Самое важное, что эти матчи происходят на периферии. На периферии надо популяризировать футбол. Сегодня в Волгограде надо сыграть, завтра в другом маленьком городе, например, в Орле или еще в каком-то небольшом городе. Чтобы люди видели свою национальную сборную, чтобы люди чувствовали игроков, чтобы футбол становился более популярным. Ведь футбол — это не только Москва или Санкт-Петербург. И тогда задача сборной будет выполнена, на мой взгляд. Я считаю, что на сегодняшний день неважно, какие соперники будут у сборной. Главное — популяризировать футбол по всей стране», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч станет третьей домашней игрой национальной команды в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак (2:0), а 12 октября в Москве победила Камерун (1:0).

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году она приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.