Агент Барбоза уверен, что Дзюба может сыграть за сборную России

Агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

«Конечно, Дзюба может играть в сборной России. У него есть место. Вполне естественно, что он будет играть за сборную. Отстранение? Это временное явление, оно не вечное. Все течет, все изменяется. Надо смотреть в перспективе», — сказал Барбоза «СЭ».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. Команда Валерия Карпина пропустила «стыки» за право попасть на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.