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Сегодня, 15:58

Агент Барбоза уверен, что Дзюба может сыграть за сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

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«Конечно, Дзюба может играть в сборной России. У него есть место. Вполне естественно, что он будет играть за сборную. Отстранение? Это временное явление, оно не вечное. Все течет, все изменяется. Надо смотреть в перспективе», — сказал Барбоза «СЭ».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. Команда Валерия Карпина пропустила «стыки» за право попасть на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Паулу Барбоза
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