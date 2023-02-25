Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:05

Тарханов заявил, что России нужно научится готовить своих футболистов для сборной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Захотели получить паспорта РФ — получили, что тут еще сказать. Посмотрим, смогут ли они вообще помочь нашей сборной — никто до конца не знает, могут ли они быть заиграны. Думаю, что сперва нужно своих ребят готовить для сборной. Нам нужно научиться это делать, это самое главное», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-nam-nuzhno-nauchit-sya-gotovit-svoih-rebyat-dlya-sbornoj-e-to-samoe-glavnoe/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Александр Тарханов
0
Читайте также
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барбоза уверен, что Дзюба может сыграть за сборную России

Грант заявил, что Головина и Миранчука надо вызывать в сборную России
Новости
RSS RSS
Все новости