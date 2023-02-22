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Сегодня, 22:46

Дзюба о матчах сборной: «Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России подвел итоги игры.

— Очень хотелось играть в футбол.

— Буду играть на команду. Всегда командам необходимы возрастные.

— Сборная возможно сыграет с Ираком и Ираном.

— Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит.

Единственный гол в матче FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. Команда Валерия Карпина пропустила «стыки» за право попасть на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
7
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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