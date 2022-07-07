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Кавазашвили о Бакаеве в матче за Суперкубок: «Бывший спартаковец выйдет и разгромит защиту своих бывших товарищей»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей игры полузащитника Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак».

«Считаю, что он сильно озлоблен из-за несправедливого отношения. Сажать в последнем матче такого футболиста в запас специально, потому что он собирается уходить из команды — это просто преступление. Если его «Зенит» поставит в основной состав вначале игры, то он будет двигаться очень много, доказывать на поле, что он несправедливо был отпущен из клуба. Но если его сохранят в первом тайме, то во втором выйдет бывший спартаковец и разгромит защиту и полузащиту своих бывших товарищей, друзей. Игра должна быть интересной», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Полузащитник является воспитанником красно-белых, в чьей системе он находился с 2007 года.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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