Вилков высказался о возможном пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок

Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал возможный пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок против «Спартака» (4:0).

На 59-й минуте зенитовский вратарь Даниил Одоевский в своей штрафной площади сыграл неосторожно и сбил Антона Зиньковского.

Арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых, а видеоарбитр Сергей Карасев не вмешался в его действия.

«Похоже на одиннадцатиметровый удар, но неочевидный», — сказал Вилков «СЭ».

«Зенит» — «Спартак»: Москалев и Карасев не наказали зенитовцев 11-метровым