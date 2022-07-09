«Зенит» — «Спартак»: Москалев и Карасев не наказали зенитовцев 11-метровым

На 59-й минуте матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых. В том эпизоде зенитовский вратарь Даниил Одоевский совершил фол в своей штрафной площади — он сыграл неосторожно и сбил Антона Зиньковского.

«Зенит» — «Спартак».

В ходе телетрансляции не было графики, поясняющей действия видеоарбитра Сергея Карасева. Но он точно провел проверку, поговорил с Москалев и не вмешался в его действия.