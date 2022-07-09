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Сегодня, 21:51

Москвичи проиграли «Зениту» в Петербурге в десятый раз подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России и продлил победную серию в противостоянии с москвичами на «Газпром Арене».

В последний раз столичной команде удалось увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью еще до пандемийной паузы — в феврале 2020 года не пропустить умудрился «Локомотив».

После этого 10 выездов завершились для москвичей поражениями — «Спартак» уступил четырежды, ЦСКА, «Локо» и «Динамо» — по два раза.

Домашние матчи «Зенита» с московскими командами с начала сезона-2019/20

Дата

Турнир

Матч

Голы

02.11.2019

Чемпионат

ЦСКА — 1:1

Ерохин — Влашич

01.12.2019

Чемпионат

Спартак — 1:0

Кутепов, в свои ворота

06.12.2019

Чемпионат

Динамо — 3:0

Азмун, Иванович, Дзюба

29.02.2020

Чемпионат

Локомотив — 0:0

-

19.07.2020

Кубок

Спартак — 2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

19.08.2020

Чемпионат

ЦСКА — 2:1

Азмун-2 — Влашич

12.12.2020

Чемпионат

Динамо — 3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Чемпионат

Спартак — 3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

02.05.2021

Чемпионат

Локомотив — 6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

26.08.2021

Чемпионат

ЦСКА — 1:0

Азмун

24.10.2021

Чемпионат

Спартак — 7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Чемпионат

Динамо — 4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

30.04.2022

Чемпионат

Локомотив — 3:1

Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

09.07.2022

Суперкубок

Спартак — 4:0

И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

Итого: +12=2-0, мячи 41-9.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми. В десяти играх под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.

Отметим, что с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата

Турнир

Стадион

Тренер «Спартака»

Счет

Авторы голов

02.09.2018

Чемпионат

Газпром Арена

Массимо Каррера

0:0

-

17.03.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:0

Жирков

01.12.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

1:0

Кутепов, в свои ворота

19.07.2020

Кубок

Газпром Арена

Доменико Тедеско

2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Доменико Тедеско

1:1

Ерохин — Понсе

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Руй Витория

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

15.05.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Паоло Ваноли

1:1

Мостовой — Соболев

09.07.2022

Суперкубок

Газпром Арена

Гильермо Абаскаль

4:0

И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

Итого: +6=4-0, мячи 21-6.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Новак Джокович
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П1

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Елена Рыбакина 3 6 6
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17%

1.69

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15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

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ФК Зенит
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