Москвичи проиграли «Зениту» в Петербурге в десятый раз подряд
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России и продлил победную серию в противостоянии с москвичами на «Газпром Арене».
В последний раз столичной команде удалось увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью еще до пандемийной паузы — в феврале 2020 года не пропустить умудрился «Локомотив».
После этого 10 выездов завершились для москвичей поражениями — «Спартак» уступил четырежды, ЦСКА, «Локо» и «Динамо» — по два раза.
Домашние матчи «Зенита» с московскими командами с начала сезона-2019/20
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы
|
02.11.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА — 1:1
|
Ерохин — Влашич
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Спартак — 1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
06.12.2019
|
Чемпионат
|
Динамо — 3:0
|
Азмун, Иванович, Дзюба
|
29.02.2020
|
Чемпионат
|
Локомотив — 0:0
|
-
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Спартак — 2:1
|
Дзюба, Кузяев — Соболев
|
19.08.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА — 2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
12.12.2020
|
Чемпионат
|
Динамо — 3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Спартак — 3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
02.05.2021
|
Чемпионат
|
Локомотив — 6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
26.08.2021
|
Чемпионат
|
ЦСКА — 1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Спартак — 7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Чемпионат
|
Динамо — 4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
|
30.04.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив — 3:1
|
Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Спартак — 4:0
|
И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
Итого: +12=2-0, мячи 41-9.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми. В десяти играх под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.
Отметим, что с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.
Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Авторы голов
|
02.09.2018
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
17.03.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Жирков
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
2:1
|
Дзюба, Кузяев — Соболев
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Доменико Тедеско
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Руй Витория
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
15.05.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Паоло Ваноли
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Газпром Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
4:0
|
И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
Итого: +6=4-0, мячи 21-6.