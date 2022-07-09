Москвичи проиграли «Зениту» в Петербурге в десятый раз подряд

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России и продлил победную серию в противостоянии с москвичами на «Газпром Арене».

В последний раз столичной команде удалось увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью еще до пандемийной паузы — в феврале 2020 года не пропустить умудрился «Локомотив».

После этого 10 выездов завершились для москвичей поражениями — «Спартак» уступил четырежды, ЦСКА, «Локо» и «Динамо» — по два раза.

Домашние матчи «Зенита» с московскими командами с начала сезона-2019/20

Дата Турнир Матч Голы 02.11.2019 Чемпионат ЦСКА — 1:1 Ерохин — Влашич 01.12.2019 Чемпионат Спартак — 1:0 Кутепов, в свои ворота 06.12.2019 Чемпионат Динамо — 3:0 Азмун, Иванович, Дзюба 29.02.2020 Чемпионат Локомотив — 0:0 - 19.07.2020 Кубок Спартак — 2:1 Дзюба, Кузяев — Соболев 19.08.2020 Чемпионат ЦСКА — 2:1 Азмун-2 — Влашич 12.12.2020 Чемпионат Динамо — 3:1 Дзюба-2, Азмун — Комличенко 16.12.2020 Чемпионат Спартак — 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 02.05.2021 Чемпионат Локомотив — 6:1 Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано 26.08.2021 Чемпионат ЦСКА — 1:0 Азмун 24.10.2021 Чемпионат Спартак — 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 29.10.2021 Чемпионат Динамо — 4:1 Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин 30.04.2022 Чемпионат Локомотив — 3:1 Сергеев, Малком, Мостовой — Керк 09.07.2022 Суперкубок Спартак — 4:0 И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

Итого: +12=2-0, мячи 41-9.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми. В десяти играх под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.

Отметим, что с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата Турнир Стадион Тренер «Спартака» Счет Авторы голов 02.09.2018 Чемпионат Газпром Арена Массимо Каррера 0:0 - 17.03.2019 Чемпионат Открытие Банк Арена Олег Кононов 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Чемпионат Открытие Банк Арена Олег Кононов 1:0 Жирков 01.12.2019 Чемпионат Газпром Арена Доменико Тедеско 1:0 Кутепов, в свои ворота 19.07.2020 Кубок Газпром Арена Доменико Тедеско 2:1 Дзюба, Кузяев — Соболев 03.10.2020 Чемпионат Открытие Банк Арена Доменико Тедеско 1:1 Ерохин — Понсе 16.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Доменико Тедеско 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 24.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Руй Витория 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 15.05.2022 Чемпионат Открытие Банк Арена Паоло Ваноли 1:1 Мостовой — Соболев 09.07.2022 Суперкубок Газпром Арена Гильермо Абаскаль 4:0 И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

Итого: +6=4-0, мячи 21-6.