Розенбаум о Суперкубке: «Зенит» выше классом, чем «Спартак», вне всякого сомнения»

Александр Розенбаум прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

Музыкант и болельщик «Зенита» Александр Розенбаум прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

— «Зенит» хорошо сыграл. Слишком легко победил? Класс выше, значит, настолько сегодня. Не знаю, что будет завтра, но сегодня «Зенит» выше классом, вне всякого сомнения.

— Был бы результат другим, если матч был бы не в Санкт-Петербурге?

— Может, было бы 2:0. Конечно, «Зенит» выше классом, это же видно.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходил в Санкт-Петербурге. После игры Розенбаум выступил перед болельщиками в шарфе «Зенита».