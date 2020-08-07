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«Зенит» — «Локомотив»: прямая видео трансляция матча начнется в 19.00

18:00
Дмитрий Баринов, Эдер, Магомед Оздоев, Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Баринов, Эдер, Магомед Оздоев, Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В 19:00 на Первом канале начнется прямая трансляция матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало— в 19.00 (мск).

Сине-бело-голубые по итогу прошлого сезона выиграли Кубок и стали чемпионами страны. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

В 2019-м «Зенит» проиграл железнодорожникам во встрече за Суперкубок (2:3).

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Локомотив»

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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