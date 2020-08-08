«Мы как Муфаса и Шрам». Дзюба дал интервью после победы в Суперкубке, Азмун ему помог

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от победы в Олимп-Суперкубке России. Сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» (2:1), Дзюба открыл счет.

— Безумно приятно. Восхитительные эмоции. Тем более, «Локомотив», наверное, самый неудобный соперник, — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе. — Хорошо они сегодня играли. Мы выжидали. Первый гол — потрясающая передача Дугласа. Второй гол — Малком с Себой разыграли, и просто космический гол от Маги. Думаю, должны были назвать Магомеда Оздоева лучшим игроком матча.

Но мы не умеем без приключений. Вместо того, чтобы 2:0 довести, мы пропустили гол, и началась нервозная игра. Хорошо, что все так закончилось. Главное — в историю попасть, трофеи не пахнут.

Начинаем привыкать к хорошему. Эти встречи, медальки. Но у нас еще много вершин, которые нужно покорить. Сегодня хочется порадоваться, насладиться победой. Классно побеждать, и атмосфера прикольная, и наши болельщики молодцы и у «Локомотива» хорошо поддерживали. Матч удался, эмоционально напряженный.

Качество, может, не самое хорошее, черт возьми, но голы были прекрасные.

— Что можете сказать про игру Сердара?

— Великолепен! Отрабатывал в обороне постоянно. Очень был хорош.

— Так много бегать! — со смехом добавил Азмун, стоявший рядом.

— Еще бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было, — продолжил Дзюба. — Граф Дракула! Я не знаю, сколько Сердару лет. Главное, что у него потрясающая прическа.

Мы с ним как Муфаса и Шрам. Он все ждет, чтобы меня со скалы скинуть.

— У меня просто денег нету, он мне обещал дать триста рублей на барбершоп, я готов — ответил Азмун.

— У него одна лошадь стоит, как все мое состояние! — парировал Дзюба. — Сердар придуряется. В любом случае мы творим историю (в этот момент Сердар начал переодевать футболку)... Сердар еще и пресс качает!

Хочу еще сказать спасибо медицинскому штабу, мое участие было под вопросом. Если бы не вы, меня бы не сегодня не было на поле.