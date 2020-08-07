Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итог матча за Олимп — Кубок России, в котором московский клуб проиграл «Зениту» (1:2).

— «Локомотив» последовательно сдал свои титулы «Зениту»: сначала чемпионский, потом, через год, титул обладателя Кубка России, теперь Суперкубок. Пожили хорошо, можно отдохнуть, — написал Геркус в Twitter.