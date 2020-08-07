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«Пожили хорошо, можно отдохнуть». Геркус — о результатах «Локомотива»

23:02
Илья Геркус (справа). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Геркус (справа). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итог матча за Олимп — Кубок России, в котором московский клуб проиграл «Зениту» (1:2).

— «Локомотив» последовательно сдал свои титулы «Зениту»: сначала чемпионский, потом, через год, титул обладателя Кубка России, теперь Суперкубок. Пожили хорошо, можно отдохнуть, — написал Геркус в Twitter.

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020




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