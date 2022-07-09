Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«Спартак» для этого периода и с новым тренером выглядел неплохо, но объективно «Зенит» был сильнее, мобильнее и сыграннее. У них нет равных в нашем чемпионате по подбору игроков. Результат закономерен. «Спартак» мне понравился в том плане, что игра выглядела цельной. Было понятно, что хочет команда. Но с позиции подбора игроков еще надо очень много работать. Должен ли был быть пенальти? Я бы дал! Вратарь прыгнул ногами вперед, было нарушение с его стороны. Но этот момент не повлиял на результат. Нет смысла на этом концентрироваться», — сказал Тарпищев «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.