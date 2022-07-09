Кафельников о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Абсолютно фиолетово! Этот проигрыш не испортил мой ужин»

Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«Ой, мне абсолютно фиолетово, ребят! Ну, проиграли. 0:4? Без разницы. Я сижу и ужинаю. Это проигрыш не испортил мой ужин. Фиолетово просто», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.