Семин: «Зенит» был лучше «Спартака». Поздравляю Семака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Поздравляю Семака. Он молодец! Семак — один из лучших наших тренеров. Что Сергей и доказал сегодня. Его команда была лучше подготовлена по всем компонентам, чем его коллега из «Спартака». Все закономерно! «Зенит» был лучше, чем «Спартак», — сказал Семин «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл восьмой трофей под руководством Сергея Семака. По общему числу трофеев с российскими командами Семак вышел на четвертое место, обойдя Леонида Слуцкого. Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.