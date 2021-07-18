Сердар Азмун: «Может быть, я толстый и очень быстрый»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0) отреагировал на шутку своего партнера по команде Магомеда Оздоева.

«Магомед назвал меня толстым? Может быть, я толстый и очень быстрый, — сказал Азмун в интервью клубному Youtube-каналу. — Я самый быстрый в команде, серьезно. Можете спросить сейчас (Оздоева), кто самый быстрый, он бы сказал: «Сердарчик». Чего ты смеешься, я серьезно!» — отметил иранец, обращаясь к Оздоеву.

Азмун забил один из мячей своей команды в этой игре.