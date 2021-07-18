Сердар Азмун: «Может быть, я толстый и очень быстрый»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0) отреагировал на шутку своего партнера по команде Магомеда Оздоева.
«Магомед назвал меня толстым? Может быть, я толстый и очень быстрый, — сказал Азмун в интервью клубному Youtube-каналу. — Я самый быстрый в команде, серьезно. Можете спросить сейчас (Оздоева), кто самый быстрый, он бы сказал: «Сердарчик». Чего ты смеешься, я серьезно!» — отметил иранец, обращаясь к Оздоеву.
Азмун забил один из мячей своей команды в этой игре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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