Азмун поделился секретом успеха в матче с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, что помогло его команде обыграть «Локомотив» (3:0) в матче за Суперкубок России.

«За счет чего мы обыграли «Локомотив»? У нас очень хорошие игроки и хороший тренерский штаб, — сказал Азмун в интервью клубному Youtube-каналу. — Все друг за друга, все как братья на поле, честно. Мы сражаемся вместе. Это очень важно в игре. Мы вместе. Надеюсь, так будет и дальше».

Азмун забил один из мячей своей команды в этой игре. Также отличились Далер Кузяев и Александр Ерохин.