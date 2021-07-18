Азмун поделился секретом успеха в матче с «Локомотивом»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, что помогло его команде обыграть «Локомотив» (3:0) в матче за Суперкубок России.
«За счет чего мы обыграли «Локомотив»? У нас очень хорошие игроки и хороший тренерский штаб, — сказал Азмун в интервью клубному Youtube-каналу. — Все друг за друга, все как братья на поле, честно. Мы сражаемся вместе. Это очень важно в игре. Мы вместе. Надеюсь, так будет и дальше».
Азмун забил один из мячей своей команды в этой игре. Также отличились Далер Кузяев и Александр Ерохин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю