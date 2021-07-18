Оздоев считает, что весь «Зенит» был лучшим в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сказал, что не может выделить лучшего игрока своей команды в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сказал, что не может выделить лучшего игрока своей команды в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

«Кто был лучшим в «Зените»? Вся команда была лучшей на самом деле, сказал Оздоев в интервью клубному каналу «Зенита» на Youtube. — Это командный вид спорта, и у нас лучшая команда. Мы это доказываем. Поэтому все лучшие, начиная с болельщиков».

Голы забивали Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.