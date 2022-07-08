Зобнин рассказал о мотивации перед матчем за Суперкубок России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Суперкубок — это полноценный трофей, где одна игра может решить весь исход. Главное преимущество соперника — это домашний стадион. В этом плане будет достаточно тяжело. Но мы подготовились к «Зениту», знаем их слабые и сильные стороны. Поэтому шансы 50 на 50. Завтра увидим.

Главная мотивация — это трофей. Понятно, что вокруг этого матча много разговоров. Стараемся не обращаться на это внимание, просто завтра нужно победить и все», — цитирует Зобнина пресс-служба красно-белых».

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.