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Титов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Зенита».

— Какие ожидания от матча за Суперкубок?

— Пока у меня больше эмоций, надо остыть. Возможно, завтра тоже будет меньше спартаковских болельщиков, но чем всегда славился Спартак, — это единство, болельщик и футболист. Так всегда было, поэтому мы очень много выигрывали.

— Много обсуждений было вокруг места проведения Суперкубка. Как вы считаете, Санкт-Петербург это по спортивному?

— Все видели матч финала Кубка. Там было все супер. Это был топовый матч, который можно назвать лучшим финалом за всю историю турнира. Полный стадион, прекрасные болельщики, отличная подготовка РФС. Думаю, что правильно было бы, если бы у нас был один стадион для финалов — «Лужники». Они всегда почему-то простаивают и всего лишь один финал за пятнадцать лет. Мне кажется, что это очень мало. Я за то, чтобы финал проходил в Москве, в «Лужниках», но учитывая, что Санкт-Петербург потерял финал Лиги Чемпионов это компенсация. Но Санкт-Петербург делает все супер, все интересно. Уверен, что и завтра матч будет великолепный.

— Регионы не будут недополучать?

— Вопрос не ко мне.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Егор Титов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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