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Орлов — о Суперкубке: «Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой»

Геннадий Орлов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Геннадий Орлов.
Фото Евгений Васильев

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2022 между «Зенитом» и «Спартаком».

«Думаю, «Зенит» победит. Игра будет хорошей. Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», — сказал Орлов «СЭ».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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