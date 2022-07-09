Известный телекомментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2022 между «Зенитом» и «Спартаком».

«Думаю, «Зенит» победит. Игра будет хорошей. Повторения 7:1 точно не будет. Этот «Спартак» уже другой. Они будут играть от обороны», — сказал Орлов «СЭ».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.