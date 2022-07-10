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Сегодня, 14:05

Мостовой — о матче ветеранов: «Раньше я видел их по телевизору, а сейчас это наши тренеры»

Мостовой рассказал, что испытал ностальгию во время просмотра матча ветеранов «Спартака» и «Зенита»
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказался о матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» (0:2).

— Следил за матчем ветеранов «Спартака» и «Зенита»?

— Да, посмотрел второй тайм. Ностальгия! Все игроки, на которых я смотрел в детстве. Сейчас это наши тренеры, хотя раньше я видел их только по телевизору.

— Аршавин и Кержаков повторили свое празднование — кувырок.

— Да-да! Я не застал первый раз, когда они это в 2001 году сделали. Но много раз видел этот момент. Прикольно получилось. Молодцы, что вспомнили.

Матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля — за день до игры за Суперкубок России. В игре за Суперкубок «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 и в седьмой раз в истории завоевал этот трофей.

Андрей Мостовой с&nbsp;Суперкубком России. «Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. Чувствуем, что мы сильнее всех». Андрей Мостовой — о Суперкубке

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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