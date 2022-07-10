Мостовой рассказал, что испытал ностальгию во время просмотра матча ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказался о матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» (0:2).

— Следил за матчем ветеранов «Спартака» и «Зенита»?

— Да, посмотрел второй тайм. Ностальгия! Все игроки, на которых я смотрел в детстве. Сейчас это наши тренеры, хотя раньше я видел их только по телевизору.

— Аршавин и Кержаков повторили свое празднование — кувырок.

— Да-да! Я не застал первый раз, когда они это в 2001 году сделали. Но много раз видел этот момент. Прикольно получилось. Молодцы, что вспомнили.

Матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля — за день до игры за Суперкубок России. В игре за Суперкубок «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 и в седьмой раз в истории завоевал этот трофей.