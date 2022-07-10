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Генич — об игре «Спартака»: «Такой свежий футбол нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось»

Геничу понравилась игра «Спартака» под руководством Абаскаля
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о впечатлениях от игры «Спартака» под руководство Гильермо Абаскаля.

— «Спартак» может еще прибавить по ходу сезона?
— Я обнадеживающе и позитивно смотрю на будущее «Спартака», — цитирует Генича «РБ Спорт». — Мне понравилось, что Абаскаль не стал отходить от своих принципов игры. Он мог бы окопаться вчера, сыграть построже, но «Спартак» играл от себя. Напротив них был соперник другого класса, нежели те команды, с которыми красно-белые играли в товарищеских матчах. Все, кто скажут о нехватке игроков у «Спартака» — это не так. Для российского чемпионата и для борьбы за 2-6 место у красно-белых боеспособный состав. Вопрос только в уверенности. «Спартаку» важно очень хорошо начать сезон, потому что первые два тура сложные. Самое главное, чтобы «Спартак» психологически и эмоционально не прибили на старте. Выбираться будет сложно, если так произойдет. Прошлый сезон это показал. Чем глубже в начале падаешь, тем сложнее выбраться наверх. Мне кажется, у «Спартака» все будет более позитивно, чем в прошедшем сезоне. Такой свежий футбол «Спартака» нравится и хочу, чтобы у Абаскаля получилось.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

В первом матче под руководством испанца «Спартак» проиграл «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-mne-nravitsya-svezhij-futbol-spartaka-i-hochu-chtoby-u-abaskalya-poluchilos/

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
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Ник Кирьос

П1

19%

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ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Константин Генич
4
6
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