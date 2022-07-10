Футбольный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок против «Спартака» (4:0).

«Прочитал утром высказывание генерального директора «Зенита», в котором было сказано, что если такие пенальти будут назначать, то тогда футбол превратится в секцию мягких игрушек. Есть пример из моей молодости, когда один из тренеров, в ворота которого был назначен пенальти, сказал судье, что пенальти не было. А как не было? Били, значит, был. Медведев считает так же: пенальти не били, значит, не было. Это простейший игровой эпизод. Без всяких сомнений было нарушение правил игры. Не имеет значение, где было нарушение: в штрафной площади или в центре поля. Любой арбитр, даже любитель, знает, что это нарушение правил. На первый план здесь выходит человеческий фактор», — сказал Хусаинов «СЭ».

Также Хусаинов считает, что такие моменты создают повод для дискуссий.

«Для чего создавался ВАР? Чтобы было объективное решение. Потом вдруг появляется инструкция, как его использовать. И получается, что в таких случаях мы можем к нему обращаться, а бывает, что допускается момент разного трактования по игровому эпизоду. Вчерашний момент говорит о том, что-либо вы не знаете правил игры, либо вы их хорошо знаете, но злоупотребляете своим служебным положением. Это создает повод для дискуссий на тему, что все не очень хорошо в нашем футбольном царстве», — добавил Хусаинов «СЭ».

На 59-й минуте зенитовский вратарь Даниил Одоевский в своей штрафной площади сыграл неосторожно и сбил Антона Зиньковского.

Арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых, а видеоарбитр Сергей Карасев не вмешался в его действия.