Медведев поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поздравил команду с победой в матче за Олимп — Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга в шестой раз завоевал этот трофей, победив «Локомотив» со счетом 3:0.

«Всех поздравляю с победой! Команда играла лучше, результативнее с самоотдачей. Такой футбол будем показывать и дальше.

Мнение по реформам РПЛ? Мы еще ее не читали», — заявил Медведев.