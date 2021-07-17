Депутат Лебедев: «Локомотиву» срочно нужно усиление. С такой игрой в еврокубках будет позор»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» поражение «Локомотива» от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.

«Сегодня обе команды разочаровали, показали очень медленный и унылый футбол, — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. - Все голы «Локомотив» придумал себе сам, «Зенит» не показал ничего выдающегося».

Депутата удивил нападающий железнодорожников Федор Смолов.

«Он обижается на Черчесова из-за не вызова в сборную, а сам не может попасть в створ ворот из убойной позиции. У него был момент на 7-й минуте, он его запорол, а потом весь матч ходил пешком по полю. Миранчук после отъезда брата в Европу сдал, Рифат заслужено занимает место в стартовом составе. Крыховяк начал допускать детские ошибки, не понимаю, что происходит с нашими лидерами. Команде Николича срочно нужно усиление, прежде всего в оборону и атаку. С такой игрой в еврокубках будет позор, нужно срочно что-то менять», - заявил Лебедев.

Игра проходила в Калининграде на одноименном стадионе. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.