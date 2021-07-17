Томас Цорн стал техническим директором «Локомотива»
Как и сообщал «СЭ», бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн стал техническим директором «Локомотива».
— Цорн — сотрудник клуба. Должность — технический директор. Его функции обширны, — заявил «СЭ» директор департамента корпоративных коммуникаций «Локо» Александр Бедарев.
— Клуб не смущает конфликт между генеральным директором Владимиром Леонченко и Цорном десятилетней давности?
— Никаких конфликтов нет, все хорошо.
Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который возглавил департамента по спорту и развитию клуба.
По нашей информации, Цорн будет осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива», также через него будут проходить все потенциальные трансферы железнодорожников.
Напомним, что Цорн больше года проработал в «Спартаке»: с мая 2019 года по июль 2020-го.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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