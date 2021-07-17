Как и сообщал «СЭ», бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн стал техническим директором «Локомотива».

— Цорн — сотрудник клуба. Должность — технический директор. Его функции обширны, — заявил «СЭ» директор департамента корпоративных коммуникаций «Локо» Александр Бедарев.

— Клуб не смущает конфликт между генеральным директором Владимиром Леонченко и Цорном десятилетней давности?

— Никаких конфликтов нет, все хорошо.

Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который возглавил департамента по спорту и развитию клуба.

По нашей информации, Цорн будет осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива», также через него будут проходить все потенциальные трансферы железнодорожников.

Напомним, что Цорн больше года проработал в «Спартаке»: с мая 2019 года по июль 2020-го.