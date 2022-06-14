Кавазашвили о высказывании Заремы: «Она не имеет право настраивать народ против футбола и РФС»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о Суперкубке России.

14 июня Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» (бывший «Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита».

«Думаю, она умная и грамотная женщина, но не имеет права настраивать народ против футбола и РФС. Выступления могут довести до того, что в один прекрасный день толпа болельщиков «Зенита» и «Спартака» встретятся на улице. Они могут поднять такую волну, что их ни одна гвардия не остановит. Не понимаю, зачем она это делает. Если «Спартак» на сегодняшний день считает себя правомочной лучшей командой в кубковом матче, то пусть доказывает «Зениту», что они могут их обыграть. Тогда «Спартак» будет ликовать на небосводе, и все будут говорить, что «Зенит» со своими иностранными футболистами не годится в пятки нашей дорогой народной команде», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».