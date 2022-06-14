Зарема предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложила пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок против «Зенита».

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-арене». Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее, 10 июня, РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что московский клуб не будет опротестовывать это решение.