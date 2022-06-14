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Сегодня, 09:00

Зарема предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита»

Зарема Салихова предложила пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леони Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложила пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок против «Зенита».

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-арене». Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее, 10 июня, РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что московский клуб не будет опротестовывать это решение.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
РФС
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
12
4
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