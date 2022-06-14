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Сегодня, 12:40

Каттани заявил, что четыре игрока не смогут сыграть за «Спартак» в матче за Суперкубок

Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал, кто из игроков не сможет принять участие в матче за Суперкубок с «Зенитом».

«У нас не сыграют за Суперкубок Мартинс, Николсон, Тил и Крал. Поэтому запросы «Спартака» были обоснованы. Они задействованы за свои сборные. По Тилу и Кралу разберемся после их возвращения. Сыграет ли «Спартак» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»? Это вопрос не ко мне», — сказал Каттани.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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11%

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Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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