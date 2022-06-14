Каттани заявил, что четыре игрока не смогут сыграть за «Спартак» в матче за Суперкубок

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал, кто из игроков не сможет принять участие в матче за Суперкубок с «Зенитом».

«У нас не сыграют за Суперкубок Мартинс, Николсон, Тил и Крал. Поэтому запросы «Спартака» были обоснованы. Они задействованы за свои сборные. По Тилу и Кралу разберемся после их возвращения. Сыграет ли «Спартак» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»? Это вопрос не ко мне», — сказал Каттани.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита».