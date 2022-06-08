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Сегодня, 19:00

Петржела не против работы иностранных арбитров в Суперкубке России

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал идею с приглашением иностранных арбитров на матч за Суперкубок России.

«На Суперкубок можно пригласить иностранных арбитров, как это делают в Европе. Почему нет?» — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4719795-petrzhela-predlozhil-priglasit-inostrannyh-arbitrov-na-match-superkubka-zenit-spartak.html
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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