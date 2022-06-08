Петржела не против работы иностранных арбитров в Суперкубке России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал идею с приглашением иностранных арбитров на матч за Суперкубок России.

«На Суперкубок можно пригласить иностранных арбитров, как это делают в Европе. Почему нет?» — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.