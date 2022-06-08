В «Спартаке» считают самым разумным вариантом проведение Суперкубка России на нейтральном поле

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о проведении Суперкубка России «Спартак» — «Зенит» в Санкт-Петербурге. Представитель красно-белых отметил, что клуб сообщил о своей позиции РФС и РПЛ.

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Те идеи, о которых сейчас пишут — проведение двух матчей вместо одного — они существуют, но и здесь много подводных камней, о чем мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ", — сказал Зеленов.

Зеленов также считает, что матч за Суперкубок должен пройти на нейтральном поле.

«Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет. Изначальный план — Суперкубок на нейтральном поле — на наш взгляд самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр.

Надеемся, в РФС примут взвешенное решение, и Суперкубок пройдет так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший", — добавил Зеленов.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате. За трофей поборются чемпион страны «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Спартак».